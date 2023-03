Eintracht Francoforte, il presidente è stizzito: protesta per il divieto di trasferta ai tifosi

La questione della trasferta vietata ai tifosi dell’Eintracht Francoforte a Napoli, per la sfida agli azzurri negli Ottavi di finale di ritorno di Champions League, sta creando non pochi disagi alle Istituzioni governative, oltre che alzando la tensione tra le due società.

A tal proposito, arriva un’importante notizia che coinvolge i vertici del club tedesco. Il presidente dell’Eintracht Francoforte, Peter Fischer, ha infatti deciso di disertare la trasferta di Napoli in segno di protesta contro il divieto imposto ai cittadini di Francoforte.

A confermarlo dalla Germania il giornalista Carsten Fuss, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Ho appena telefonato all’addetto stampa ed era impegnato e non potevano confermarmi, ma secondo quello che ho raccolto pare che il presidente non voglia presentarsi a Napoli in segno di protesta per la questione divieto di trasferta.