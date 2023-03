Il portiere della Juventus, Mattia Perin, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN nell’immediato pre partita della sfida contro la Sampdoria. L’estremo difensore bianconero ha parlato, tra le altre cose, della classifica e, in particolare, del -15 imposto al club.

Al momento, sono attese novità in merito agli ultimi sviluppi riguardo la ‘carta Covisoc’, con la speranza da parte della difesa che qust’ultima possa rappresentare un vizio di forma potenzialmente decisivo per l’annullamento.

Di seguito, quanto evidenziato a tal proposito nel corso dell’intervento di Perin a DAZN:

Allegri dice che siamo secondi? La penso come lui, perchè purtroppo quello che dice la classifica non è così, perchè abbiamo dei punti di penalizzazione, per quello che abbiamo fatto noi in campo…

La classifica è come dice il mister: siamo secondi in classifica. Dobbiamo continuare a vederla così perchè ci stimola da morire questa cosa del vederci lì e appunto oggi è una partita da non sbagliare.