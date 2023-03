Dopo la grande vittoria di ieri del Napoli contro l’Atalanta, è tempo di preparare la sfida all’Eintracht Francoforte, valida per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Si parte dal 2-0 dell’andata, che fa essere cautamente ottimisti in ottica passaggio del turno.

Tuttavia, la qualificazione è tutta da conquistarsi in campo. Sarebbe per la prima nella propria storia, inoltre, questo traguardo, motivo per cui può profilarsi un risultato dalla portata storica per gli uomini di Luciano Spalletti.

Il portiere non ha dubbi: l’intervista

Il portiere dell’Eintracht Francoforte, Kevin Trapp ha parlato proprio della sfida contro il Napoli, in programma per mercoledì sera allo stadio Diego Armando Maradona.

L’estremo difensore lancia così la sfida ai partenopei, credendo nell’ipotesi rimonta ai danni proprio degli azzurri.

Non siamo favoriti, ma abbiamo le qualità per recuperarla. Ci avviciniamo con questa consapevolezza e con questa convinzione.

Secondo Trapp, dunque, è possibile lo scherzetto agli azzurri, nonostante il doppio svantaggio e l’assenza (per squalifica, ndr) di uno dei giocatori di punta dei tedeschi, ossia Kolo Muani. E l’atmosfera che si respira attorno a questo incrocio ne è la dimostrazione.