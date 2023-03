Primavera, Napoli-Cagliari: gli azzurrini evitano la beffa, che emozioni nel recupero!

Successo di misura ma fondamentale per il Napoli che batte 1-0 il Cagliari allo stadio di Cercola in uno scontro decisivo per la corsa salvezza. A decidere è un gol di Alastuey a inizio gara.

Il primo tempo si apre con il Napoli che parte fortissimo e prima sfiora la rete con Gioielli di testa. Poco dopo è però Alastuey a trovare la via del gol: bello schema da calcio d’angolo che libera al tiro l’ex Barcellona che con il mancino non sbaglia. Il Cagliari ha un paio di occasioni potenzialmente pericolose, ma prima Barba e poi D’Avino chiudono lo specchio per il tiro dell’avversario, salvando la porta di Boffelli.

Nella ripresa gli azzurrini si rendono ancora pericolosi con Gioielli, che ancora di testa sfiora la rete mandando alto. Poi sono i sardi a prendere il sopravvento in mezzo al campo, senza però mai rendersi realmente pericolosi, se non in seguito a un’uscita avventata di Boffelli che prima perde palla e poi è bravo a recuperarla tra i piedi dell’attaccante del Cagliari senza commettere fallo da rigore. I minuti finali sono di sofferenza moderata, con il Napoli che spreca anche qualche contropiede pericoloso. Nei minuti di recupero il Napoli evita la beffa: calcio d’angolo del Cagliari con vari batti e ribatti, tiro dal cuore dell’area e salvataggio sulla linea di porta della difesa. Dopo il fischio finale momenti di tensione tra le due squadre, ma poi grande festa degli azzurrini per aver colto tre punti importantissimi.