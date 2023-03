Starace irrompe in diretta: il siparietto con Diletta Leotta è tutto da ridere!

Ci siamo, è l’ora di Napoli-Atalanta. Per i partenopei la sfida valida per la 26esima giornata è l’occasione per tornare a correre dopo la frenata di venerdì scorso contro la Lazio.

Nonostante la sconfitta di misura contro i capitolini, gli azzurri possono approfittare della brutta sconfitta dell’Inter e riallungare a +18 sulle inseguitrici, in attesa della partita dei biancocelesti contro il Bologna.

Di nuovo in scena al “Maradona”, i ragazzi di Spalletti vogliono continuare a sognare. Di fronte troveranno i bergamaschi, reduci da un filotto negativo: nelle ultime tre gli uomini di Gasperini hanno ottenuto un solo punto e segnato un solo gol.

Durante la stagione corrente gli orobici hanno però più volte sorpreso, mettendo in difficoltà le big: un impegno quindi da non sottovalutare per il Napoli, che dovrà fare i conti con la voglia di riscatto dei nerazzurri.

Napoli-Atalanta siparietto Starace

Napoli-Atalanta, Starace in diretta su Dazn: “Forza Napoli!”

A pochi minuti dal calcio d’inizio, un siparietto divertente è andato in scena in diretta su Dazn.

Il mitico Tommaso Starace si è avvicinato ai microfoni del terzetto composto da Diletta Leotta, Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini esclamando: “Forza Napoli“.

Con lui l’immancabile macchinetta del caffè, di cui il magazziniere è un vero maestro.

Francesco Flaùto