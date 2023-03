Napoli-Atalanta, Kim esce per infortunio: le condizioni del coreano

La partita fra Napoli e Atalanta ha mantenuto le promesse, rivelandosi spettacolare come previsto. Gli azzurri, dopo un primo tempo piuttosto bloccato, l’hanno sbloccata nella ripresa grazie ad una rete favolosa di Kvaratskhelia, autore di un meraviglioso slalom fra i difensori beragamaschi.

I pensieri azzurri sono però anche alla gara di Champions di mercoledì sera contro l’Eintracht Francoforte. Il 2-0 ottenuto all’andata in Germania dà una buona sicurezza ai ragazzi di Spalletti, ma si sa che in una competizione come la Champions League nessun avversario è da sottovalutare.

Kim Napoli-Atalanta infortunio

Kim esce per infortunio: le sue condiozni

C’è una preoccupazione in questo senso in casa azzurra: è infatti uscito malconcio dal campo Kim Min Jae, sostituito intorno al 75′ da Juan Jesus.

Il difensore coreano ha patito un dolore al polpaccio, il quale gli è stato subito fasciato quando il calciatore è rientrato in panchina. Ad aumentare le preoccupazioni, c’è il fatto che un tale infortunio è stato avuto dal calciatore già durante il Mondiale.

Il rientro da questo fu accelerato dall’avanzata della sua nazionale nel torneo e non è da escludere che questo sia un suo riacutizzarsi. A questo punto, diventa tutta da valutare una sua presenza per il match di ritorno contro l’Eintracht.