Ostigard: “A nessuno fa piacere stare in panchina, ma cerco di dare sempre il massimo”, poi la rivelazione sul suo futuro

Uno dei tanti giocatori acquistati dal Napoli nella scorsa sessione estiva è stato Leo Ostigard, difensore norvegese classe ’99.

Il centrale, arrivato dal Brighton per 5 milioni di euro, è stato attenzionato dal Napoli dopo essersi messo in mostra in Serie A con la maglia del Genoa negli ultimi sei mesi della passata stagione.

Acquistato dal Napoli per coprire il ruolo di quarto centrale, Ostigard ha provato a scalare le gerarchie, ma la coppia Rrahmani-Kim e l’esperienza di Juan Jesus stanno rendendo parecchio complicate le cose.

Il difensore del Napoli ha parlato della sua prima stagione in maglia azzurra ai microfoni del portale norvegese VG Sporten: di seguito le sue parole.

Sto giocando poco? Lo so, a nessuno fa piacere restare seduto in panchina, ma cerco di dare sempre il massimo, sia in allenamento che quando ne ho la possibilità in campo. Ho sempre detto che voglio giocare e, ovviamente, a volte è dura restare fuori. Ma bisogna anche tenere alto il morale, qui ho giocato delle belle partite e vissuto grandi momenti, come in Champions League.

Sento comunque di aver dato già qualcosa di importante nelle partite in cui ho giocato. E almeno è una sensazione buona sapere di aver giocato delle belle partite piuttosto che pensare di non essere stato in grado di tenere il passo.

Il mio futuro? Ovviamente è qualcosa a cui devo pensare. Ma ho ancora fiducia di potermi adattare correttamente qui, voglio assolutamente provarci. Poi vedremo dopo questa stagione come andrà a finire, e se ci saranno state più partite giocate o meno di quelle in cui confidavo nell’ultima parte della stagione.

La Nazionale e i match con Spagna e Georgia per le qualificazioni ad Euro 2024 a fine marzo? Mi sento in buona forma fisica e credo di essere pronto per giocare.