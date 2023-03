Probabili formazioni Napoli-Atalanta, Spalletti ha in mente due novità: chi giocherà

Domani sera il Napoli torna in campo allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Atalanta e vuole subito ripartire davanti ai propri tifosi dopo la sconfitta contro la Lazio dell’ex Sarri. Spalletti dovrà fare i conti con la squalifica di Mario Rui, già assente contro la Lazio, e con le condizioni non perfette di Lozano.

Probabile formazione Napoli: chi giocherà con l’Atalanta

Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di lasciare per strada altri punti e per tornare a correre dopo la sconfitta ha in mente alcune variazioni rispetto alla sfida contro la Lazio.

Conferenza Stampa Spalletti

In difesa ci saranno gli stessi cinque, con Meret a guidare la retroguardia formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera al posto dello squalificato Mario Rui. A centrocampo oltre a Lobotka e Anguissa, insostituibili, c’è Elmas che scalpita per sostituire Zielinski. In attacco Lozano non dovrebbe riuscire a recuperare e dunque è pronto Politano con Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente.

Di seguito la probabile formazione del Napoli: