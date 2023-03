Osimhen e Lozano, importanti novità dal report allenamento del Napoli

Mancano due giorni alla sfida del Diego Armando Maradona tra Napoli e Atalanta, gara valida per la 26esima giornata di Serie A.

La sconfitta con la Lazio non ha sicuramente intaccato la rincorsa del Napoli al terzo scudetto della sua storia, ma gli azzurri vogliono tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico.

Oggi la squadra si è allenata a Castel Volturno e ci sono novità su Victor Osimhen, assente alla seduta di allenamento di ieri per un permesso concesso dalla società, e Hirving Lozano, fermatosi a causa di un risentimento muscolare.

Di seguito il report pubblicato sul sito ufficiale della società.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18).

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello.

Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto e lavoro tattico.

Chiusura di seduta con esercitazione su palle inattiva.

Raspadori ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lozano ha svolto lavoro individuale in palestra. Osimhen ha svolto intera sessione in gruppo.