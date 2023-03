Spalletti sprona Ostigard: “Insuperabile sulle seconde palle”, ma svela su cosa deve migliorare

Si è conclusa da pochi minuti la conferenza di Luciano Spalletti prima del big match di domani sera Napoli-Atalanta. Il tecnico ha risposto a diverse domande, che hanno poi toccato diverse tematiche.

Quella con l’Atalante per il Napoli sarà una gara molto importante, Spalletti è stato chiaro, i partenopei vogliono vincere a tutti i costi.

Il Napoli, all’andata con l’Atalanta era riuscito a portare i tre punti a casa un pò a fatica, domani la formazione di Spalletti dovrà scendere in campo come ha sempre fatto nelle ultime gare, con tanta voglia di fare bene.

Napoli Spalletti Ostigard

Conferenza Spalletti, arriva lo sprono ad Ostigard

Tra le curiosità dei giornalisti, è stata fatta una domanda anche su Ostigard, giovanissimo difensore del Napoli, classe 1999.

Su Ostigard

“È un calciatore che prima di tutto è un professionista ed un uomo eccezionale, è un buon calciatore, ha delle qualità ben definite. In un calcio dove si va a giocare sulle seconde palle e sulla costruzione lanciata è fortissimo, insuperabile, in un calcio dove si gioca in spazi più stretti fa più fatica, però sta apprendendo e sta migliorando”.

Tatiana Digirolamo