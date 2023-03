Gasperini: “Mancheranno due giocatori. Napoli distratto dalla Champions?”, sentite la risposta!

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli allo stadio Maradona.

Ecco quanto evidenziato:

Lobotka? All’andata abbiamo fatto bene. Ora si gioca a Napoli, sono passati dei mesi, ma l’Atalanta non è mai mancata sul piano della prestazione, siamo sempre usciti da queste gare con delle prestazioni di livello, è la cosa più importante. Se dobbiamo rammaricarci è per i punti persi con Sassuolo e Lecce. Continuo sempre a dare che il campionato dell’Atalanta è stato un buon campionato. Il Napoli ha un tasso tecnico importante, tanto è vero che sta facendo un campionato straordinario. Vedendo l’Europa ha grandi chance di andare molto avanti anche in Champions. Ma non scopro l’acqua calda.