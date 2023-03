Italia a Napoli, il CT Mancini rivela: “Ci saranno due sorprese, una per i bambini in ospedale”

Il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tanti i temi trattati, rivelando anche una celebrazione in memoria di Gianluca Vialli e un singolare siparietto con Spalletti e Osimhen.

Questo post in breve

Ecco quanto evidenziato:

Celebrazione per Gianluca Vialli

Calciatori in visita ai bambini in ospedale

Dopodiché, viste le numerose difficoltà in attacco, Mancini rivela uno scherzoso siparietto avuto con Spalletti:

Farci prestare Osimhen da Spalletti? Gliel’ho chiesto, scherzando, ma Osimhen non ha la nazionalità. Scherzi a parte, i nostri giocatori in avanti purtroppo hanno tutti poco minutaggio, per infortunio o perché giocano poco. Vedremo di trovare delle condizioni diverse.