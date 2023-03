Eintracht Francoforte, infortunio in allenamento: un altro giocatore a rischio contro il Napoli!

Il Napoli continua a lavorare in vista dei prossimi impegni. Prima della sosta per le Nazionali, gli azzurri di Luciano Spalletti dovranno affrontare Atalanta e Torino in campionato, nel mezzo la sfida all’Eintracht Francoforte in Champions League. E proprio sul club tedesco prossimo avversario europeo arrivano importanti notizie.

Infortunio Lindstrom

Secondo quanto riportato da Hessenschau, uno dei migliori talenti dell’Eintracht Francoforte potrebbe saltare la sfida di ritorno allo stadio Maradona di mercoledì prossimo. Si tratta di Jasper Lindstrom, trequartista ed esterno offensivo tra i migliori uomini a disposizione del tecnico Glasner. In allenamento, infatti, Lindstrom ha avuto uno scontro di gioco con Smolcic e ha dovuto abbandonare anzitempo la seduta. L’entità dell’infortunio sarà valutata nei prossimi giorni, ma in casa Eintracht cresce il timore di perdere uno degli elementi di spicco della squadra per qualche settimana.

Va ricordato, inoltre, che contro il Napoli mancherà anche un altro giocatore importantissimo per l’allenatore Glasner, ovvero il cannoniere Kolo Muani, che sarà squalificato dopo l’espulsione rimediata nel corso della gara d’andata.