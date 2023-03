Osimhen: “Stiamo per fare la storia”, poi il commento sulle torte con la sua figura

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DHA, agenzia turca, al termine della cerimonia in cui è stato premiato come miglior atleta straniero dell’anno. Ecco quanto evidenziato:

Intervista Osimhen

Scudetto? Stiamo per fare la storia. Senza dubbio vogliamo portare a casa il trofeo. Stiamo facendo del nostro meglio. Noi stiamo facendo un’ottima stagione, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo continuare a giocare come una squadra per raggiungere il nostro obiettivo. Ho sentito molto l’assenza di mia madre. Quando ero molto giovane, ho avuto una vita difficile e sono cresciuto con grandi limitazioni. Avevo solo quanto bastava per sopravvivere. Tuttavia, mi ha reso la persona che sono adesso. Ora il calcio è un posto d’onore e di dignità, non solo per me, ma anche per la mia famiglia. Cerco di essere fonte di motivazione e ispirazione per le generazioni future per raggiungere i loro obiettivi. Sono molto contento di questo.

Torta Osimhen

La mia foto sulle torte e sulle figurine come mi fa sentire? Bello vedermi sopra queste cose a Napoli. Poco dopo essere arrivato al club, non avrei mai pensato che potesse accadere. Penso che sia una cosa importante per me. Mi dimostrano la loro ammirazione per me in cambio di quello che ho fatto sul campo: mi motiva di più a renderli felici in questa stagione.

