Sirigu, l’agente rivela a sorpresa: “Al Napoli gli hanno riconosciuto dei meriti”

In estate era passato al Napoli, ma le zero presenze nella prima parte di stagione lo hanno convinto a cambiare aria, si tratta di Salvatore Sirigu, Campione d’Europa in carica con la maglia dell’Italia, trasferitosi a gennaio alla Fiorentina.

Un’operazione quasi obbligata visto il poco spazio concessogli da Spalletti. Ma al di là di ciò, Sirigu pare aver lasciato un bel ricordo a Napoli. Almeno a detta del suo agente.

Sul breve periodo a Napoli

Giovanni Branchini, agente del portiere ex Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sirigu spera di giocare e io spero lo stesso. È chiaro che poi, essendo in un gruppo, si deve provare a dare un apporto in ogni modo possibile: a Napoli, ad esempio, gli hanno riconosciuto dei meriti. Ha aiutato tutti ad avere i giusti pensieri“. Sulle possibilità della Fiorentina in Conference: “I viola per me non partono battuti contro nessuno, sono un piccolo Napoli“.

