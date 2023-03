A interrompere la striscia di risultati utili del Napoli ci ha pensato la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Un 1-0 firmato da Vecino, al termine di una partita non entusiasmante ma comunque decorosa da parte degli uomini di Spalletti che per la prima volta si sono dovuti arrendere al proprio avversario in casa.

Oggi proprio Sarri, alla vigilia della sfida contro l’AZ Alkmaar di Conference League, è tornato a parlare della gara vinta contro i partenopei. Lanciando un forte segnale alla sua squadra.

Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la vittoria al Maradona

Quali sono i rischi della vittoria?

Maurizio Sarri a Napoli uno Scudetto lo ha sfiorato. Non bastarono 91 punti per battere la Juventus di Max Allegri. Fatale, quell’anno, qualche calo di concentrazione: proprio questo vuole evitare il tecnico toscano, oggi alla guida della Lazio. Di seguito le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa:

“La vittoria di Napoli per noi è un pericolo. Dopo il 4-0 con il Milan, per esempio, ci siamo sentiti appagati e non abbiamo vinto per 4 partite. Vediamo se riusciamo a gestire questo risultato in modo diverso. Per quanto riguarda l’apporto difensivo, tutta la squadra è superiore. La crescita è di tutta la squadra, non dei singoli difensori”.

