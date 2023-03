Gravina convinto: “Bilanci sani per le società di calcio”, poi l’annuncio sulla riforma dei campionati!

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha preso parte all’inaugurazione della prima cattedra universitaria dedicata alla “Giuridicità delle regole del calcio“, voluta dal giurista Guido Clemente di San Luca, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere.

All’evento ha preso parte anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha introdotto l’argomento e l’importanza di trovare nuove risorse per il calcio italiano.

Ecco quanto evidenziato:

I bilanci di una società di calcio devono essere ancora più sani di qualsiasi società . L’etica e le regole sono un aspetto fondamentale. L’economia deve tenere in considerazione il mondo del calcio, è un mondo che sta reagendo e che impatta per lo 0,58% da solo sul PIL del nostro paese. Il 20% dei giovani sono tesserati nella FIGC. Ogni 55 secondi si gioca una partita di calcio . È una vera e propria industria.

Se il calcio grida aiuto è per rivendicare la giusta considerazione all’interno di questo paese. In un momento di crisi il sistema va rifondato, la riforma dei campionati è un atto non più procrastinabile. Serve senso di responsabilità, abbiamo bisogno di una rivoluzione cultura per rilanciare il mondo del calcio.