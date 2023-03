De Laurentiis: “Sono tifoso del Napoli e della città! Cederemo il Bari in caso di promozione in Serie A”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha preso parte all’inaugurazione della prima cattedra universitaria dedicata alla “Giuridicità delle regole del calcio“, voluta dal giurista Guido Clemente di San Luca, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere.

All’evento hanno preso parte anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha introdotto l’argomento e l’importanza di trovare nuove risorse per il calcio italiano, e dopodiché anche il presidente della Lega Calcio, Lorenzo Casini.

Prende la parola Aurelio De Laurentiis:

Professore (rivolgendosi al prof. Guida Clemente di San Luca, ndr), io le vorrei togliere ogni dubbio sul mio essere tifoso del Napoli o meno , visto che lei vive in questo dubbio amletico. Mio padre mi portava alle partite , poi la mia famiglia ha prodotto il film “L’oro di Napoli” . Mio nonno si trasferì a Torre Annunziata , dove conobbe mia nonna e aprì un pastificio. Il mio legame con Napoli parte da lontano. Secondo lei io sarei rimasto 19 anni presidente di una squadra che non tifo? E le dico di più, non tifo solo la squadra, io tifo la città di Napoli ! Io combatto per equiparare Nord e Sud.

Qualcuno mi chiede cosa farei se il Bari dovesse essere promosso in Serie A. Bene, vuol dire che lo cederemo , ma a qualcuno che sappia gestirlo in maniera corretta.

La legge Melandri ci rompe i coglioni da vent’anni . Come si fa a curare i bilanci delle società che sono in perdita? Bisogna fare tabula rasa. Bisogna rapportare tutto al contesto attuale.

Avevamo 18 avvocati per fare i contratti con le star, ho imparato lì a capire come si fanno i contratti, a verificare la differenza tra diritti di immagini e rapporto di dipendenza, e l’ho applicato anche al calcio. Se vedete i contratti di allenatori e calciatori, sono come quelli di registi e attori. Perché i contratti devono essere di cinque anni? Perché non posso fare un contratto di otto anni? Dopo i due anni, soprattutto se il calciatore ha cambiato agente e quello ancora non ha guadagnato, quello comincia a rompere le scatole. Così spinge per farlo cedere e prendere le commissioni.

C’è stato un procuratore, Mino Raiola, pace all’anima sua, che prendeva 50 milioni di commissioni sulle spalle dei club, poi ci sono i fallimenti. Avete visto su Netflix quello che ha combinato la Fifa negli ultimi anni? Hanno rubato miliardi e miliardi, loro che stanno in Svizzera, fuori da ogni giurisdizione europea e nessuno li controlla. Io che sono molto rigido vengo contestato, mi si dice che non sono tifoso. Io sono per l’organizzazione.