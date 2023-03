De Laurentiis fa impazzire i tifosi: “Vi dico io cosa succederà alla festa Scudetto”

Victor osimhen è stato premiato dalla Stampa estera in Italia come miglior atleta straniero. Alla cerimonia di premiazione l’attaccante nigeriano è stato accompagnato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha risposto poi alle domande dei giornalisti insieme al calciatore.

Il patron azzurro si è soffermato sulla corsa scudetto e sul sogno tricolore dei tifosi azzurri, sottolineando l’importanza per il Napoli di realizzare questa speranza.

Di seguito un estratto delle parole di Aurelio De Laurentiis:

Sono passati 33 anni dall’ultimo Scudetto del Napoli , sai quanti napoletani sono nati in tutto questo tempo? Il coronamento di uno Scudetto potrebbe far impazzire la città che già si sta organizzando. Potrebbero essere due o tre milioni di partecipanti ad una festa incredibile .

Vincere in Italia sarebbe il premio, il coronamento, di diciotto anni gestiti in maniera diversa rispetto ad altri miei colleghi. Per me che vengo dal mondo del cinema è stato facile occuparmi del marketing. Quando mi parla di acquisizioni oltre oceano o di cinesi. Quando ci sono dei fondi molto spesso rimango perplesso, il fondo è la morte del calcio perché questo è interessato a massimizzare il ritorno di investimento.

Il calcio è programmazione, un’industria tipica, un po’ come il cinema e per questo motivo mi sono sempre trovato bene in questo mondo. Dov’è il problema del calcio rispetto ad un film? Che tu il finale non lo conosci. È come un cavallo che si può imbizzarrire e che tu devi cercare di dominare.

Nel calcio ci sono tutte le combinazioni possibili per essere appagato da un lavoro diverso attraverso tantissimi incontri. Noi tra campionato, coppe e Champions League giochiamo 50 partite. Sono 50 giornate vissute in maniera totale, un’esperienza forte come se uno facesse 50 volte l’amore con la donna più bela de mondo.