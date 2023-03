De Laurentiis furioso: dura accusa ai tifosi allo stadio

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato ospite all’inaugurazione della prima cattedra universitaria dedicata alla “Giuridicità delle regole del calcio“, richiesta da Guido Clemente di San Luca, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere.

Il patron azzurro si è espresso anche sul tema delicato riguardante le tifoserie allo stadio ed in particolare si è soffermato su quanto accaduto al Maradona nella sfida tra Napoli e Lazio.

Di seguito le sue dichiarazioni raccolte dalla nostra redazione:

Nell’ultima partita sono stati arrestati molti tifosi per spaccio di droga. Avete visto i tifosi della Lazio? Io non faccio entrare i fumogeni e poi quelli della Lazio sono entrati ed hanno mandato all’ospedale un ragazzo.

Tutto ciò viene visto come un modo per sostenere la squadra, mentre in Inghilterra hanno allontanato gli hooligans dagli stadi permettendo ai bambini di andarci serenamente. Qui invece si occupano i posti delle famiglie. Quando gli adolescenti ascoltano i cori pensano che quella sia la realtà, ma sottintendono un’altra verità: il Napoli siamo noi!