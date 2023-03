Inter, Montolivo si sbilancia: “Credo vogliano cambiare Inzaghi”, c’entra il Napoli

Nonostante la sconfitta, la prima casalinga di quest’anno, del Napoli contro la Lazio, il vantaggio sulle avversarie per la corsa scudetto resta ampiamente rassicurante. E se in casa azzurra il futuro in panchina si chiama Luciano Spalletti, straconfermato dalla società, lo stesso non si può dire per i suoi colleghi.

In particolare l’Inter potrebbe pensare di sollevare dall’incarico di allenatore Simone Inzaghi al termine della stagione. La società nerazzurra – nonostante la vittoria di trofei quali Coppa Italia e Supercoppa Italiana – non sarebbe pienamente soddisfatta del suo attuale tecnico.

Inter

Fuori dalla lotta scudetto: cosa paga Simone Inzaghi

A confermarlo – nella sua analisi nel corso del programma Players Only su DAZN – è l’ex centrocampista Riccardo Montolivo. Ecco quanto evidenziato: