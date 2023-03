Aouar lascia il Lione a parametro zero, piomba il Napoli: Giuntoli fiuta l’affare!

Il calciomercato è sempre in fermento, anche quando ufficialmente la sessione di trasferimenti si riaprirà in estate. Il Napoli in questo senso è tra i club più attivi, con il d.s. Cristiano Giuntoli e tutto il suo staff alla ricerca delle giuste pedine da aggiungere allo scacchiere di Luciano Spalletti.

A tal proposito arrivano interessanti aggiornamenti. Non è un mistero che in casa azzurra sia in bilico il futuro di Piotr zielinski. Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e al momento i dialoghi per il rinnovo dell’accordo stentano a decollare. Ecco che allora la società ha iniziato a guardarsi intorno, prevedendo la possibile cessione del polacco.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, la società azzurra avrebbe acceso i riflettori su Houssem Aouar. Il centrocampista offensivo classe ’98 ha il contratto in scadenza con il Lione e a giugno sarà libero di trasferirsi a parametro zero altrove. Questa possibilità ha ingolosito i partenopei che stanno valutando le possibilità del suo acquisto.

Houssem Aouar

Tutte le squadre interessate

Non sarà comunque facile assicurarsi Aouar, visto che sul franco-algerino ci sono gli interessi di tantissimi club. In Italia piace a Roma e Milan, all’estero particolare attenzione va fatta a Real Betis e soprattutto Eintracht Francoforte, ovvero la formazione avversaria proprio del Napoli agli ottavi di finale di Champions League. Inoltre i costi per le commissioni e l’ingaggio non saranno uno scoglio semplice da superare.

Le alte opzioni per il centrocampo in casa Napoli restano Samardzic dell’Udinese e Baldanzi dell’Empoli.