Ambrosino in gol, entra e segna la rete della speranza per il Cittadella (VIDEO)

Torna alla rete Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli in prestito al Cittadella in Serie B. Il centravanti azzurro trova la seconda rete stagionale, la prima con la maglia veneti dopo il trasferimento dal Como avvenuto a gennaio.

Ambrosino è entrato solo nel secondo tempo del match giocato a Ferrara contro la Spal, prendendo il posto di Magrassi. Il punteggio era sull’1-0 e poco dopo e arrivato anche il raddoppio della Spal. Il Cittadella non ha mollato e a circa 10 minuti dalla fine del match è arrivata l’occasione per riaprire la gara: rigore conquistato da Carriero con proprio Ambrosino che si è preso la responsabilità del penalty. Il portiere avversario ha provato a infastidirlo, ma l’attaccante è rimasto glaciale e dal dischetto non ha sbagliato scegliendo di calciare in maniera centrale il rigore.

Rigore Ambrosino

Spal Cittadella 2-1

Nel finale non è bastato il forcing del Cittadella, che non ha più trovato la via della rete. Per i veneti si tratta di una sconfitta pesante in zona salvezza. La nota positiva è proprio Ambrosino, entrato benissimo in partita avendo un impatto decisivo sul match. Il Napoli continua ad osservare i progressi del suo attaccante classe 2003, con Giuntoli e Spalletti convintissimi delle potenzialità del bomber di Procida.

