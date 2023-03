Calciatori Panini Tour a Napoli: folla di appassionati sul lungomare

Si è tenuta quest’oggi la prima data del “Calciatori Panini Tour 2023 – Napoli”. Domani, domenica 5 marzo, ci sarà il secondo raduno nel capoluogo campano. Sarà il momento di ritrovo più importante di tutti gli appassionati della famosissime “figurine” da collezione che da più di 60 anni tiene compagnia ai grandi e ai poccoli tifosi del calcio italiano.

Il Panini Tour 2023 è giunto alle date di Napoli e si terrà per due giorni (oggi e domani) alla Rotonda Diaz. Il Lungomare di Napoli si è trasformato in un grande ritrovo per tutti i collezionisti di figurine della città.

Calciatori Panini Tour Napoli 2023

Panini Tour Napoli 2023: ritrovo per adulti e bambini

Il “Panini Tour” manca da 3 anni a Napoli a causa della pandemia che ha bloccato il classico giro d’Italia della più famosa collezione calcistica italiana. Questa mattina era già presente una grande folla di collezionisti che hanno approfittato per giocare insieme e scambiarsi le figurine per completare i propri album.

È stato installato anche il il Panini Village dove c’è stata l’opportunità di certificare il proprio album della Collezione Calciatori Panini. Ci sono anche molti giochi, per bambini e per i più grandi in cui ci si potrà sfidare per valutare il livello di competenza calcistica. In palio molti premi targati Calciatori Panini e l’opportunità di aggiudicarsi le figurine mancanti per il proprio album.