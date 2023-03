Sarri ringrazia Spalletti: da brividi la risposta sullo scudetto

Tutto pronto al Maradona per Napoli-Lazio. La partita sarà certamente bella ma soprattutto importante per entrambe le squadre. Gli azzurri sono a +18 sul secondo posto occupato da Inter e Milan e vogliono tenere questo vantaggio in attesa delle partite delle milanesi. Dall’altra parte, però c’è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. I biancocelesti vengono dalla vittoria contro la Sampdoria per 1-0 grazie al bellissimo gol di Luis Alberto. Nel prepartita ha parlato Maurizio Sarri ed ha ringraziato Spalletti per le parole dette in settimana.

Napoli-Lazio, le parole di Sarri

L’allenatore ex Napoli e Juventus è stato breve e conciso. Ha ringraziato Spalletti per le belle parole ma ha subito spostato l’attenzione sulla partita di questa sera dato che per i biancocelesti è piuttosto importante per tenere la posizione in Champions League. Di seguito le sue parole:

“Masaniello del calcio? C’è poco da pensare al passato, questa è una partita durissima. Ringrazio Spalletti per le belle parole, ma lui sta riuscendo in quello che non sono riuscito a fare io. Quindi gli vanno fatti i complimenti”.