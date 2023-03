Tifosi della Lazio scatenati al Maradona: fumogeni in campo e cori contro Napoli!

Partita equilibrata al Maradona anche se il Napoli sta tenendo molto di più il possesso palla com’è suo solito. Non si è però ancora sbloccato il match e le occasioni sono state poche. La squadra di Sarri sta provando a difendere in tutti i modi e sta cercando di ripartire ma al momento con poco successo. Intanto, sugli spalti i tifosi del Napoli stanno dando il solito spettacolo. Al contrario, i tifosi biancocelesti si sono resi protagonisti di un brutto episodio.

Napoli Lazio tifosi

Napoli-Lazio, i tifosi: “Lavali col fuoco”

I tifosi biancocelesti presenti hanno cantato “lavali col fuoco” e hanno tirato diversi fumogeni. Come sempre il clima non è dei migliori quando si affrontano il Napoli e una delle due squadre di Roma. Ben noto è infatti lo scontro in autostrada tra i tifosi del Napoli e quelli giallorossi che ha poi portato alla squalifica in trasferta delle due tifoserie.

In questo caso stanno arrivando diversi fumogeni e bombe sulla pista di atletica presente intorno al terreno di gioco del Maradona.

Un fumogeno, inoltre, è finito sulla vettura dei soccorritori e per poco non ha preso i ragazzi a bordocampo; episodio spiacevole al Maradona.