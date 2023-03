Spalletti: “Abbiamo fatto le scelte peggiori di sempre”, poi spiega il motivo della sconfitta!

Sconfitta a sorpresa del Napoli di Spalletti che perde 0-1 contro la Lazio. I biancocelesti non vincevano al Maradona da 8 anni. Inoltre è la prima vittoria di Maurizio Sarri al Maradona da quando ha lasciato gli azzurri. I biancocelesti sono ora secondi a -17 dal Napoli, in attesa di Milan e Inter. Di seguito le parole di Luciano Spalletti a DAZN.

Napoli Lazio Spalletti

Napoli-Lazio, le parole di Spalletti

SULLA PARTITA – “Abbiamo palleggiato in maniera più sporca, abbiamo forzato le uscite laterali. Tre o quattro volte c’era la possibilità di andare in mezzo e non l’abbiamo fatto. Abbiamo tentato di fare le stesse cose con più qualità nel secondo tempo per vedere se si riusciva a innescare Lobotka ma potevamo fare qualcosa di più. Anche quando loro abbassavano gli esterni alti e si poteva andare oltre la loro linea difensiva, ma c’è mancata la qualità del palleggio per poter puntare la linea difensiva“.

SULLA LAZIO – “Me l’aspettavo così la Lazio perché è molto compatta. Quando siamo andati oltre la metà campo a giocare c’era la possibilità di andare oltre la loro linea difensiva. Ho visto molta applicazione e voglia da parte dei calciatori: sono le cose fondamentali. Ho visto voglia di fare la partita, si sono difesi bene e sono stati un po’ fortunati su quella traversa e quella parata. A Vecino gli si fanno i complimenti perché è un grande professionista e un grande giocatore. Tradito da Vecino? Questo è uno sport dove il rapporto che c’è stato precedentemente non deve intaccare la voglia di portare a casa punti”.