Sarri: “Vincere è bello ma farlo a Napoli ancora di più”

Vittoria importante della Lazio a casa del Napoli in vista della corsa Champions. I biancocelesti ora sono secondo a -17 dagli azzurri. Di seguito le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN.

SULLA ROSA – “Nelle ultime tre partite abbiamo usato 21 giocatori, poi si dice che Sarri non cambia, ma guardate la panchina che avevo a Napoli io e quella che c’è adesso”.

SULLA PARTITA – “Questa vittoria significa tre punti, tre punti importanti perché arrivano contro una squadra che sta facendo un campionato a parte. Avevano fatto 11 vittorie e un pareggio. È stata una grande prova. Il nostro problema non è stata la singola partita, noi dobbiamo riuscire a trovare la continuità su più partite. Speriamo di aver intrapreso la strada giusta”.

SUI SINGOLI – “Pedro e Cancellieri hanno fatto benissimo, per gli esterni oggi non era facile a causa del palleggio del Napoli, i loro terzini salgono sempre. È stata una partita di grande sacrificio per loro”.

SULLA STAGIONE – “Secondo posto momentaneo? Mi fa pensare che è tardi perché martedì rigiochiamo e a noi interessa anche della Coppa”.

SUL NAPOLI – “Spalletti per Napoli se arriva dove sicuramente arriverà diventerà il Re, giustamente. Vincere è sempre bello ma a Napoli ancora di più. Sono contento per Luciano che si toglierà questa soddisfazione”.