Romagnoli lo ha svelato in diretta: “Abbiamo visto i filmati: lo sapevamo!”

Partita importante della Lazio di Sarri che ha limitato la fase offensiva del Napoli. Gli azzurri hanno fatto tanto possesso palla ma non sono riusciti a creare tanto eccetto una traversa presa da Osimhen e una grande parata di Provedel su tiro di Kim. Alessio Romagnoli, nel post partita ai microfoni di DAZN, ha parlato proprio della partita e non solo.

Napoli Lazio Romagnoli

Napoli-Lazio, le parole di Romagnoli

SULLA PARTITA – “Ci alleniamo per questo e ci alleniamo in base agli avversari. Sono gli attaccanti che determinano la linea difensiva. Abbiamo visto diversi filmati e la partita d’andata. Loro con Osimhen sono fortissimi: lo sapevamo. Sono tanti mesi che ci alleniamo insieme e poi i frutti sono questi. Come ho detto prima se davanti a noi fanno un grande lavoro noi siamo facilitati. L’importante era stare alti“.

SUL FANTACALCIO – “Cataldi mi mette al fantacalcio anche quando sono infortunato? Mi vuole bene. Il voto di oggi? Non lo so, non mi interessa il fantacalcio e non lo guardo“.