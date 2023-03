Il giornalista sicuro: “Il Napoli non meritava di perdere”, poi l’elogio a Provedel e Meret

Partita complicatissima fin da subito per il Napoli che perde la prima partita in campionato al Maradona. Gli azzurri hanno fatto tanta fatica a creare occasioni perché la Lazio si è difesa molto bene. I biancocelesti, poi, l’hanno sbloccata col gol di Vecino che gli ha permesso di arrivare a 48 punti in attesa di Milan e Inter. Già è arrivato, inoltre, qualche commento su questa partita che è stata comunque abbastanza equilibrata e bella da vedere. Queste le parole sui social di Tancredi Palmeri.

Napoli Lazio

Napoli-Lazio, il commento di Palmeri

Questo il commento del giornalista di Sportitalia che ha elogiato la partita giocata al Maradona.

“Partita magnifica #NapoliLazio. Non meritava di perdere il Napoli ma la Lazio non ha rubato niente. Ho dovuto vederla senza volume eppure il ritmo era talmente alto da fare frastuono silenzioso. Strepitoso Provedel, con Vicario, Falcone e Meret quest’anno i migliori portieri“.

Inoltre, non sono mancati i complimenti a Provedel che ha fatto una parata bellissima e decisiva su Kim dopo la traversa presa da Osimhen su cross di Kvaratskhelia.