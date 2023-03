Pazzesco prima di Napoli-Lazio, da non credere: cos’è successo allo stadio Maradona (VIDEO)

Tra pochi minuti il Napoli scenderà in campo allo Stadio Maradona per affrontare la Lazio nel 25° turno di Serie A.

Gli azzurri che questa sera affronteranno la Lazio allenata da Maurizio Sarri che proprio sulla panchina del Napoli stava portando lo scudetto nella stagione 2017/2018. In quella stagione, il Napoli si dovette arrendere solo alla Juventus nonostante i 91 punti conquistati.

La situazione di classifica, estremamente positiva, ha portato ovviamente grande entusiasmo tra i tifosi azzurri.

Stadio Maradona

Napoli-Lazio: pazzesco fuori dallo Stadio Maradona

Da settimane, ormai, il Napoli viene spinto dai suoi tifosi sia in casa che fuori. Questa sera, in particolare, l’atmosfera all’esterno dello Stadio Maradona è da brividi.

I tifosi azzurri hanno intonato diversi cori per supportare la loro squadra verso un’altra vittoria. In caso di 3 punti, almeno per una notte il Napoli sarà primo in classifica con addirittura 21 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici ovvero Inter e Milan.

Tra i vari cori intonati, non poteva mancare ‘O surdato ‘nnammurato. In questa occasione, però, all’esterno dell’arena di Fuorigrotta era presenta anche una banda musicale.

Per vedere i video clicca qui:

https://www.instagram.com/p/CpVljS9NgBS/

https://www.instagram.com/p/CpVojamA8Ca/