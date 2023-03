Nuovi lavori allo Stadio Maradona? Cena De Laurentiis-Manfredi

Lo Stadio Diego Armando Maradona ha vissuto diversi riammodernamenti negli ultimi anni. L’impianto di Fuorigrotta che ospita le partite del Napoli è diventato nel tempo più confortevole per il pubblico e più adatto alle esigenze di ogni tifoso. Ma i lavori per le ristrutturazioni e migliorarlo ancora di più sono in atto ogni anno.

Presto, però, potrebbero esserci delle novità importanti per rendere l’esperienza “Napoli” godibile non solo per i 90 minuti della squadra di Luciano Spalletti ma per tutto l’arco di tempo che va dal pre partita al termine della stessa.

De Laurentiis

Cena per lo Stadio Maradona: De Laurentiis incontra Manfredi

Dopo il sopralluogo di Aurelio De Laurentiis allo stadio di qualche giorno fa, ieri sera si è tenuta una cena importante. Secondo quanto riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, infatti, il presidente del Napoli è stato a cena con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

I discorsi si sono soffermati sui possibili lavori da fare al ‘Maradona‘ e sui progetti futuri del Comune e della società.