SSC Napoli, notizia dall’allenamento a Castel Volturno: non solo terapie per Raspadori

Siamo ormai giunti alla vigilia del match d’apertura del 25° turno di Serie A, che vedrà contrapposte Napoli e Lazio al Maradona. Continua la preparazione degli uomini di Spalletti, in quel di Castel Volturno, in vista dello scontro con l’ex Maurizio Sarri. Di seguito, quanto riportato in un comunicato ufficiale della SSC Napoli sulla sessione d’allenamento degli azzurri:

Allenamento Napoli

La squadra ha iniziato la sessione con esercizi di attivazione e torello. Poi, partitina a campo ridotto e lavoro tattico. Sul finire della seduta il gruppo ha svolto esercitazione sui calci piazzati. Terapie e lavoro in palestra per Raspadori.

Lavoro in palestra per Raspadori, le ultime su Napoli-Lazio

A seguito dell’ampio margine guadagnato sulle inseguitrici in campionato, il Napoli di Luciano Spalletti ha concretamente piazzato lo sguardo sullo Scudetto, scomparso dalla città partenopea da ormai 33 anni. Soltanto 8 partite separano la matematica consacrazione dagli azzurri, i quali hanno più volte dichiarato di essere concentrati al massimo su ogni sfida in arrivo.

Raspadori Napoli

Venerdì sera è attesa la Lazio di Maurizio Sarri al Maradona, in quello che sarà un gradito ritorno fra le mura dell’impianto di Fuorigrotta. Della partita non faranno sicuramente parte lo squalificato Mario Rui così come Giacomo Raspadori, ancora alle prese con l’infortunio. In settimana era arrivato l’annuncio sulla dilatazione dei tempi di recupero per il numero ottantuno azzurro, tornato però a svolgere lavoro in palestra in quel dell’SSC Napoli Konami Training Center.

Mario Reccia