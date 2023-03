Spalletti rivela: “L’eliminazione dalla Coppa Italia mi brucia per un motivo”, poi il commento su Elmas

Continua il percorso azzurro verso la sfida contro la Lazio, scenario d’apertura della 25a giornata di Serie A. Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà i biancocelesti dell’ex Maurizio Sarri, di ritorno al Maradona dopo il 4-0 subito lo scorso anno.

A presentare il match, ormai divenuto chiave come tutti i prossimi impegni del napoli, ci ha pensato il mister Luciano Spalletti, nella consueta conferenza stampa pre-match. Direttamente dalla sala stampa di Castel Volturno, il tecnico azzurro ha risposto alle domande dei giornalisti tornando anche sul discorso formazione e sulla caratura delle proprie riserve.

Si è spesso detto di come la vera forza di questo Napoli risieda nella caratura della panchina azzurra, mai così blasonata come quest’anno. A tal proposito, ed anche sull’eliminazione in Coppa Italia, Spalletti è intervenuto così in conferenza:

“Tutte le volte che devo scegliere l’undici da far giocare mi piange il cuore, oggi Elmas andrebbe schierato sempre. Lui non è mai venuto da me, ma se mi chiedesse perché non gioca titolare io non saprei cosa rispondergli. C’è Raspadori, all’inizio quando se ne parlava doveva essere una pedina fondamentale eppure non l’ho fatto giocare tanto.

Gaetano è un profilo su cui scommetto con tutti, stessa cosa di Zedadka, mi avrebbe fatto tanto piacere passare in Coppa Italia per poterlo schierare in un’altra occasione. Mi ha dato fastidio non passare quel turno di Coppa per questo motivo. Avrei voluto far sentire anche altri calciatori titolari“.