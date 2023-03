Spalletti in conferenza, frecciata alla Juventus? Risposta a sorpresa sul sogno Scudetto

Napoli è ormai una città in festa, entusiasta e che sembra essersi definitivamente svestita dei propri panni scaramantici. L’attuale +18 sulle inseguitrici da parte degli uomini di Spalletti ha contribuito a far rinascere una città delusa in passato, ormai gioiosa e speranzosa nonostante non sia ancora arrivata la matematica vittoria.

SSC Napoli

Partita dopo partita, il Napoli strappa e porta a casa un pezzo di Scudetto e, alla vigilia di Napoli-Lazio, all’ombra del Vesuvio si attende la sfida. Poco fa è stato proprio il mister Luciano Spalletti a presentare la prossima sfida degli azzurri. In una conferenza stampa ricca di tuffi al passato, battute ed anche frecciatine agli avversari.

Sogno Scudetto: risponde Spalletti

Una delle critiche spesso mosse nei confronti di questo Napoli, è senz’altro quella che vedrebbe un dominio azzurro solo a causa della scarsa concorrenza. Fra chi perde punti sul campo e chi invece viene penalizzata all’esterno, Spalletti non ha perso occasione per ribadire la propria opinione in merito.

In particolare, il mister azzurro ha punzecchiato gli storici rivali della Juventus. Ilarità in sala stampa quando Spalletti ha ironizzato sul mantra di casa Juve:

“Non sono tra quelli che vede la vittoria come la cosa più importante. Anche perché se è la cosa più importante si vuole vincere a tutti i costi e poi l’anno dopo si fallisce, la situazione diventa grave”.

Mario Reccia