Napoli-Lazio, sospiro di sollievo per Sarri: recupero dell’ultim’ora per i biancocelesti

All’ombra del Vesuvio si aspetta con ansia e trepidazione la prossima sfida degli azzurri di Spalletti, grazie ai numeri riportati in classifica nonché al blasone dell’avversario. Napoli-Lazio non è mai una partita come le altre quando si gioca a Fuorigrotta, lo insegna la storia recente del match.

SSC Napoli

Dalla rimonta con tripletta di Cavani al 2-4 che costò la Champions al Napoli di Benitez, fino ad arrivare al 4-0 dello scorso anno in occasione del tributo a Diego Armando Maradona. Anche quest’anno, la sfida promette il più puro degli spettacoli grazie allo straordinario momento di forma degli azzurri contrapposto all’ex comandante Maurizio Sarri, felice per un recupero dell’ultim’ora.

Romagnoli e Patric recuperati

Nei giorni scorsi si era parlato di una terribile emergenza difensiva per la compagine capitolina, in dirittura d’arrivo per Napoli senza lo squalificato Casale e con un Patric in dubbio fino all’ultimo minuto. Della lista di centrali laziali indisponibili faceva inizialmente parte anche Alessio Romagnoli, ufficialmente recuperato da Maurizio Sarri.

Alessio Romagnoli

Un raggio di sole, quindi, fra la tempesta in casa Lazio, in cui forse si smuove anche la situazione Patric. Lo spagnolo, alle prese con un virus intestinale, potrebbe comunque figurare fra i titolari di Napoli-Lazio visti i miglioramenti odierni. In caso di mancato recupero di Patric, al fianco di Romagnoli verrebbe schierato il giovane Mario Gila.

Mario Reccia