Ad ormai poco più di 24 ore dal calcio d’inizio della sfida, comincia a scaldarsi l’ambiente in vista di Napoli-Lazio, partita d’apertura del 25° turno di Serie A e da sempre scenario di grosse emozioni. Sarà dunque ritorno per Maurizio Sarri in quel di Napoli, non però da ex solitario della gara.

Nel club capitolino figura anche il nome di Elseid Hysaj, alla Lazio dal 2021 ma titolare azzurro inamovibile sulla destra dal 2015 al 2021 (salvo l’arrivo di Di Lorenzo). Proprio il terzino albanese, ancora in ballottaggio per il posto da titolare di domani, è intervenuto sul Napoli e sul suo passato in azzurro.

“Progetto Napoli e progetto Lazio molto simili”, le parole di Hysaj

Intervistato ai microfoni di Lazio Style, Elseid Hysaj ha dispensato parole al miele nei confronti della sue ex squadra e della città in cui ha vissuto per 6 anni. Lo stesso terzino ha inoltre rivelato di come veda qualche similitudine fra il progetto Napoli ed il progetto della sua Lazio:

“Ci vuole coraggio e consapevolezza per affrontare il Napoli. Sono forti e stanno facendo grandi cose, giocare in uno stadio come il Maradona è molto difficile. Serve avere fiducia per pensare di mettere il Napoli in difficoltà a casa loro“. “Tutte queste stagioni da sconfitti e tutta questa esperienza sono fattori utili agli azzurri per raggiungere il risultato attuale. Anche noi stiamo crescendo e speriamo di arrivare a lottare per lo stesso obiettivo”.

Hysaj non scorda Napoli, gli auguri agli azzurri

Titolare nelle stagioni 2015/16 e 2017/18, Hysaj ha anche ricordato le corse al tricolore sfumate del suo Napoli, non perdendo occasione per augurare il meglio agli uomini di Spalletti:

“Dei miei anni a Napoli ho un ricordo splendido, andammo più volte vicini allo Scudetto ma non riuscimmo mai a vincere. Mi auguro che possano riuscire a festeggiare al termine della stagione“.

