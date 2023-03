Reina rivela: “Se il Villarreal non conterà più su di me ho già pronta una decisione”

Pepe Reina, ex portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Cadena SER. L’estremo difensore spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni su quello che sarà il suo futuro e ha parlato dell’attuale situazione del Villarreal, ecco quanto evidenziato:

“Devo essere obiettivo, non credo che tornerò in Nazionale . Se volessero chiamarmi non esiterei ad andare, sono orgoglioso di aver fatto parte di quello spogliatoio ma penso che oramai il mio tempo sia passato.

“Sono venuto al Villarreal per aiutare, gli anni passano per tutti e non so se raggiungerò o meno i 45 anni di Gianluigi Buffon. Il club deciderà per quanto tempo sarò d’aiuto e quando non conteranno più su di me mi ritirerò, voglio che questa sia l’ultima tappa della mia carriera. La mia famiglia qui sta bene e penso che rimarrò a vivere qui anche dopo essere andato in pensione”.