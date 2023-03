Ancora Pellegatti con De Maggio: “Il Napoli avrà difficoltà in Champions League”

Nei giorni scorsi, nel corso di Pressing su Italia 1, c’è stato uno scontro verbale tra il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, e il giornalista e noto tifoso del Milan, Carlo Pellegatti, che si era lamentato per il “troppo spazio” concesso dal programma al Napoli, capolista in Serie A.

Per chiarirsi, nel corso della puntata odierna di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, i due sono tornati a confrontarsi. Pellegatti ne ha approfittato per puntualizzare il suo pensiero sulla squadra allenata da Luciano Spalletti. Ecco quanto evidenziato:

Il Napoli dovrebbe temere di perdere lo Scudetto solo nel caso in cui qualcuno dietro volasse, ma così non è. Il Napoli ha 18 punti di vantaggio ed ha stracciato la concorrenza: però dobbiamo parlare anche delle altre squadre. Non guardo oramai le partite del Napoli: vedo solo il punteggio finale come facevo con la Juve di qualche altro anno fa. Lo Scudetto è ormai cosa fatta, il primo posto è irraggiungibile. Inoltre l’impressione è che le altre formazioni, quando sfidano il Napoli, non pensino più di tanto a fare risultato, questo perché non è con la capolista che hanno bisogno di fare punti. Questo è un merito raggiunto dal Napoli, un po’ come la Juventus di qualche anno fa. Nel Napoli giocano bene e lo fanno alla perfezione. Mi ricorda il Milan del ’99 che senza grandi campioni ha vinto lo Scudetto. Lobotka è un gran calciatore, ad esempio, ma ha trovato la sua stagione migliore. Gli azzurri giocano senza ansie.

Valter De Maggio e Carlo Pellegatti

In Europa è tutto diverso, conta il DNA. Chi ha familiarità in competizione può andare avanti senza nessun problema. Il Napoli mi ricorda il Manchester City, squadra molto forte ma con poca esperienza. Gli azzurri devono mettere in campo tutto quello che hanno rispetto alle nobili del calcio. Il Napoli, ad esempio, col Psg non faticherebbe, con il Bayern Monaco sì”.