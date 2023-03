Osimhen, l’intermediario si espone: “Illegale per la Serie A. Mi ricorda un ex bomber del Napoli”

L’intermediario che ha curato il trasferimento di Victor osimhen dal Lille al Napoli, l’agente Andrea D’Amico, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i temi affrontati c’è l’impatto avuto dall’attaccante nigeriano sul campionato di Serie A. Ecco quanto evidenziato:

Osimhen sgraziato nei movimenti è diventato letale: non puoi concedergli spazio. Non mi aspettavo fosse così forte ma le sue incredibili qualità si percepivano. Quando curai il trasferimento dal Lille al Napoli non avevo consapevolezza della forza esplosiva ed il killer instinct del ragazzo. Mi ricorda per fame ed aggressività il miglior Cavani.