Il Napoli è sempre attento alle dinamiche di calciomercato, con Cristiano Giuntoli attento a tutti i talenti del calcio internazionale. In particolare i partenopei hanno i radar puntati sui vari bomber emergenti, in previsione di una possibile cessione di Victor osimhen.

Tra gli attaccanti monitorati dagli azzurri c’è Rasmus Hojlund dell’Atalanta, ma il danese non è il solo centravanti nel mirino del Napoli. Secondo quanto rivelato dalla radio ufficiale del club, Radio Kiss Kiss Napoli, lo scouting starebbe tenendo d’occhio la crescita di Mateo Retegui.

Il bomber del Tigre, ma di proprietà del Boca Juniors, si sta mettendo in mostra nel campionato argentino. dove fin qui ha realizzato 6 reti in 5 partite. Anche se è lo scorso campionato che l’ha consacrato con uno score di 19 gol. Retegui ha un contratto fino al dicembre 2024 con il Boca Juniors, ciò lo rende particolarmente appetibile per le squadre alla ricerca di un bomber.

Mateo Retegui

Intervenuto a Sportitalia, il padre e agente del giocatore, Carlos, ha parlato di un suo possibile arrivo in Italia:

Secondo me è pronto per un grande salto, poi sarà il tempo a dire se saprà mantenersi a questi livello. Sappiamo che in Italia ci sono diversi club su di lui, la società parlerà con chi mostrerà più interesse.

A confermare l’interesse del Napoli per Mateo Retegui è stato anche l’agente Fifa e intermediario, Andrea D’Amico, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Mateo Retegui piace al Napoli, ma fare una trattativa è un’altra cosa. Giuntoli lo segue, ma un grande direttore sportivo ha più alternative. Cristiano ha già dimostrato di esserlo con le operazioni di Kvaratskhelia e Kim.

Su Retegui non c’è comunque solo il Napoli. Sulle tracce dell’attaccante argentino ci sono anche Udinese e soprattutto Milan.