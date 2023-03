Elmas: “Spalletti fondamentale, senza di lui non saremmo dove siamo”, poi svela l’obiettivo del Napoli!

Il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando della stagione che sta disputando la squadra partenopea. Ecco quanto evidenziato:

È una stagione bellissima. Facciamo tutti bene come squadra, sono contento per i gol ma ci sono ancora tante partite e posso arrivare anche alla doppia cifra (ride, ndr). Canzone per Osimhen? Sì, la cantiamo quando segna, è bella per lui, ma anche per noi tutti e per i napoletani.

Vittoria con l’Empoli nonostante l’espulsione? Ricordavamo ancora la rimonta da 2-0 a 2-3 dell’anno scorso, sapevamo delle difficoltà, ma eravamo pronti a tutto. È stata una buona prova anche in 10, giocando il nostro calcio. Abbiamo fatto di tutto per i tre punti.

Il vantaggio in classifica è ampio, ma ci sono tante partite da giocare e dobbiamo pensare partita dopo partita, giocando il nostro calcio. Abbiamo fatto già una cosa bellissima, ma dobbiamo tenerla fino alla fine. Capelli azzurri? Non lo so, vediamo, magari tutta la squadra…”.

Elmas

Poi Elmas parla del rapporto con Spalletti:

Già dai primi giorni è stato un piacere. Lo seguivo da piccolo alla Roma, è un grande allenatore, di qualità, sta facendo belle cose. Senza di lui non avremmo fatto queste cose e lui è la persona più importante e spero di continuare con lui per fare ancora meglio. Abbiamo partite ancora difficili, ma sappiamo che dobbiamo fare bene: vincere le prossime 4 partite tra campionato e Champions League sarebbe fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi.

Così forti da poter giocare anche in 10? Siamo forti, ma giochiamo come squadra. Quando tutti hanno la stessa grinta, voglia, tutti corrono per la squadra allora anche in 10 o pure in 9 diventa più facile ed è incredibile.