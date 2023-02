Osimhen, retroscena sulla maschera: c’entra lo Scudetto del Napoli

Il percorso del Napoli è stato fin qui senza intoppi. Dopo 24 giornate di campionato sono ben 65 i punti conquistati sui 72 disponibili. Le inseguitrici non sono riuscite a tenere il passo dei partenopei il cui vantaggio è ora di 18 punti. Sono tanti i protagonisti di questa squadra, dal lavoro di mister Spalletti alla classe infinita di Kvaratskhelia, dalle geometrie di Lobotka alla corsa e alla qualità di capitan Di Lorenzo passando per tutti gli altri componenti della rosa del Napoli.

Uno dei principali artefici dei successi del Napoli però è sicuramente Victor osimhen, 19 gol in 20 partite e a segno da ben 8 partite consecutive in questo 2023. Il nigeriano nella passata stagione aveva subito un terribile infortunio al volto in uno scontro di gioco con Skriniar nella partita di San Siro contro l’Inter persa 3-2 e da allora Osimhen è costretto a giocare con una maschera protettiva.

Il retroscena del chirurgo sulla maschera di Osimhen

Osimhen

Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” a Radio CRC è intervenuto il Dottor Roberto Ruggiero. Di seguito le sue dichiarazioni. L’infortunio di Osimhen? Il dottor Tartaro è stato bravissimo con l’operazione, ha fatto un’opera d’arte e lui e Canonico ci hanno permesso di creare la maschera che lo protegge. Ne stavamo creando un’altra per lo scudetto con lo scudetto disegnato ma non la vuole.

Clemente Grimaldi