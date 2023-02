Infortunio in casa Lazio, un titolare a rischio per il Napoli: c’è frattura

Dopo la vittoria di sabato sera contro l’Empoli, il Napoli vuole proseguire il proprio cammino in campionato. Sulla strada dei partenopei venerdì sera ci sarà la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. I biancocelesti sono in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, attualmente al quarto posto in attesa della sfida di questo pomeriggio tra Cremonese e Roma.

Nella serata di ieri la Lazio ha battuto la Sampdoria per 1-0 ma il tecnico toscano nella ripresa è stato costretto a sostituire Pedro a causa di un infortunio.

Infortunio Pedro: il comunicato della Lazio

A seguito ad una buona prestazione nel primo tempo in cui ha colpito anche un palo, Pedro è stato costretto a rientrare nella ripresa con un tutore a protezione della mano sinistra. Sarri al 57′ è stato costretto a sostituire l’attaccante spagnolo al cui posto è subentrato Mattia Zaccagni. Nella giornata odierna è arrivato il comunicato della formazione biancoceleste sulle condizioni dell’ex Roma, Chelsea e Barcellona:

Pedro

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Pedro Rodriguez ha riportato nel corso dell’incontro di ieri una frattura a carico della mano sinistra. Al calciatore è già stato applicato uno specifico tutore e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano”.

Pessima notizia per il tecnico toscano che potrebbe essere costretto a rinunciare a Pedro nella trasferta di Napoli.

Clemente Grimaldi