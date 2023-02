Insigne, Mertens e il Napoli: retroscena sul rinnovo di contratto

Il nuovo Napoli di Luciano Spalletti è ripartito senza i senatori degli anni scorsi. Da Koulibaly a Insigne, passando per Ospina, Fabian Ruiz e Dries Mertens. Dal miglior difensore dell’ultimo ventennio al miglior marcatore di sempre, gli azzurri hanno rivoluzionato la rosa in estate e quasi nessuno poteva immaginare tale exploit.

Luciano Spalletti e la dirigenza del Napoli, però, hanno creduto nel profondo cambiamento e sono stati capaci – insieme al nuovo gruppo – di costruire una stagione memorabile e storica. I risultati di quest’anno sono anche frutto del coraggio e della capacità di guardare al futuro senza rimpianti.

Il Corriere dello Sport in edizione odierna ha rivelato un retroscena importante sugli addii a parametro zero di Dries Mertens e Lorenzo Insigne.

Insigne ha rappresentato con Mertens il tormentone di un anno intero. Con il contratto in scadenza che non hanno mai avuto seriamente la possibilità di rinnovare. Spalletti gestisce il capitano e il re dei bomber di tutti i tempi con saggezza, non nega niente, antepone sempre gli interessi della squadra e del club a quelli dell’opportunismo e quando non c’è più un domani sa già come ovviare, perché Kvaratskhelia gli piaceva, lo aveva studiato dopo che Giuntoli glielo aveva “presentato”.