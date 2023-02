Cessione Napoli: offerta miliardaria, De Laurentiis ha preso una decisione

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha iniziato a far gola alle grandi multinazionali: la cessione del club è possibile? La società partenopea è una delle migliori per gestione finanziaria in Italia e i bilanci del 2022-23 chiuderanno in positivo. Con la vittoria – ormai sempre più vicina e probabile dello Scudetto – e i grandi incassi Champions, la società ha risanato anche il minimo rosso che c’era nei bilanci degli anni precedenti..

Da mesi si vocifera su una possibile cessione del Napoli, soprattutto in relazione alla questione Bari. Il club pugliese potrebbe risalire in Serie A dopo anni campionati “minori” e la multiproprietà non è consentita negli stessi campionati. Stesso dicasi dal 2028-29, stagione in cui non sarà consentita più alcuna multiproprietà nel calcio italiano.

De Laurentiis

1,2 miliardi dall’America: De Laurentiis dice no

Stando a quanto riferisce Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ad Aurelio De Laurentiis è arrivata un’offerta miliardaria per la cessione del Napoli. No secco del presidente del club azzurro che ritiene ancora pochi 1,2 miliardi di euro per lasciare la sua azienda.

Una multinazionale avrebbe portato sulla scrivania del patron azzurro cifre molto alte ma non ancora sufficienti a rilevare un club senza debiti e capace di vincere anche gestendo perfettamente le finanze. Tutto da rimandare, dunque, per qualsiasi acquirente.