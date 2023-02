Se il Napoli vince e vola in qualsiasi competizione, lo stesso non si può dire di chi la maglia azzurra l’ha lasciata in estate, dopo una vita passata all’ombra del Vesuvio. Stiamo parlando di Lorenzo Insigne, passato al Toronto in MLS, dove però l’avventura calcistica non sta dando i frutti sperati. Lo scorso campionato si è concluso con i canadesi fuori dai playoff per la vittoria del campionato, mentre la nuova stagione è cominciata addirittura peggio.

L’accaduto in MLS contro il DC United

Nella notte si è infatti giocata la prima giornata del nuovo campionato, tra DC United e Toronto FC, con la squadra di Insigne e Bernardeschi sconfitta per 3-2. Le brutte notizie per l’ex capitano del Napoli, però, non sono finite. Dopo circa 30′ dall’inizio del match, Lorenzo Insigne si è infatti accasciato a terra dopo uno scatto che gli ha riportato un forte dolore alla coscia. Un problema muscolare che pare essere piuttosto serio.

Infortunio Insigne

Insigne si è infatti subito portato le mani al volto, dopodiché è stato rialzato dallo staff medico facendo una smorfia piuttosto eloquente. Infine, dopo essersi seduto in panchina, è scoppiato in lacrime. Al momento non ci sono notizie sull’entità dell’infortunio.