Costacurta incorona il Napoli: “Qual è il vero capolavoro che hanno fatto”

Il Napoli prosegue la sua marcia inarrestabile in testa al campionato di Serie A. L’Empoli è solo l’ultima delle squadre che si sono dovute inchinare davanti allo strapotere degli azzurri di Luciano Spalletti. Lo 0-2 maturato allo stadio Castellani non lascia spazio alle interpretazioni, con il Napoli che ha dimostrato ancora una volta di essere la formazione più forte del campionato.

I numeri schiacciano le parole: i partenopei sono primi in classifica e – in attesa della gara dell’Inter – hanno 18 punti di vantaggio sulla seconda. E ancora: miglior attacco, Osimhen capocannoniere e miglior difesa del torneo. Proprio i numeri del reparto arretrato, con sole 15 reti subite, lascia intendere il grandissimo lavoro che il Napoli mette in campo in fase di non possesso. Kim e Rrahmani giganteggiano davanti ai propri avversari, raccogliendo consensi e complimenti da ogni parte.

Kim Meret Rrahmani

Kim al posto di Koulibaly è il vero successo

Proprio il sudcoreano ex Fenerbahce sta stupendo chiunque per le sue qualità. Anche l’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ne ha ammesso le abilità a Sky Sport, lasciandosi andare a un particolare paragone. Ecco quanto evidenziato: