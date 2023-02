Quanto è stato pagato Kvaratskhelia, spunta la cifra ufficiale nel bilancio del Napoli

Con le vicende giudiziarie che hanno investito la dirigenza della Juventus, negli ultimi tempi si è ricominciato a parlare di bilanci.

Sin da quando De Laurentiis ha acquisito la società, il Napoli ha sempre dimostrato di essere un esempio da seguire sotto questo punto di vista.

Bilanci 2023, il noto giornalista è sicuro: “Il Napoli chiuderà in positivo”

Aurelio De Laurentiis

Marco Sacchi, giornalista di “Calcio e Finanza”, è intervenuto sull’argomento a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro, di seguito quanto dichiarato:

“Il Napoli ha chiuso il bilancio 2022 in rosso ma con miglioramenti, confermando nella sua struttura l’oculatezza dei bilanci e la virtù della gestione. Nel 2023 sicuramente chiuderà il bilancio in modo ancora più positivo. La voce di incassi più alta resta quella dei diritti tv, quella commerciale è in crescita ma penso che è su questa che abbia più margini, soprattutto se la stagione sarà vincente come sembra. Nella voce acquisti c’è il sensazionale colpo Kvaratskhelia, messo a bilancio per appena 11.5 milioni di euro, un affare. Considerando che il Napoli utilizza ammortamenti decrescenti, ovvero nel primo anno a bilancio viene messa la cifra maggiore, l’eventuale plusvalenza sarebbe totale.”

Giuseppe Esposito