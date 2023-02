Mario Rui: “Quella di oggi è la partita più importante”

Nel prepartita di Empoli Napoli, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Mario Rui. Il terzino portoghese, titolare nell’incontro di oggi, è uno dei tanti ex della sfida. Insieme a lui anche il capitano Giovanni Di Lorenzo e Piotr Zielinski.

L’incontro che andrà in scena alle ore 18:00 allo Stadio Carlo Castellani varrà per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. La formazione campana va alla ricerca delle ventunesima vittoria stagionale.

Mario Rui, le parole dell’ex

Mario Rui Empoli Napoli Dazn

Queste le dichiarazioni rilasciate dal calciatore azzurro:

Quella che arriva è sempre la partita più importante e noi come ogni volta cercheremo di dare il tutto per tutto. Cercheremo di essere tutti uniti e di fare la nostra partita.

Gli azzurri sono reduci dalle fatiche europee ed affronteranno una delle squadre che li ha messi maggiormente in difficoltà nel corso della stagione 2021 2022, interrompendo i sogni Scudetto. In caso di successo, i partenopei, si porterebbe a 18 punti di vantaggio sull’Inter seconda in classifica.

di Stefano Cori